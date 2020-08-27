«Жду, когда буду готовить с внуками»: Екатерина Одинцова рассказала о трудовом воспитании детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова всегда с удовольствием делится со своими поклонниками воспоминаниями о детстве Дины и Антона и об их воспитании. На этот раз светская львица припомнила давнюю программу «Мамина кухня», которую она вела вместе со своими детьми.

- Иногда я скучаю по тем временам, когда мы вместе с Диночкой и Антоном готовили вместе на съемках «Маминой кухни». Чудесное было время, - призналась телеведущая. Дети с удовольствием снимались, потому что я отдавала им большую часть гонорара. Эти деньги они могли тратить по своему усмотрению. В то время дочка коллекционировала фигурки животных, а Антон тоннами скупал конструкторы.

По словам телеведущей, стимул к заработку у ее детей появился именно тогда. Во всяком случае, тогда они поняли, как это круто, распоряжаться своими деньгами, покупая то, что ты хочешь.

- Я уже жду, когда буду готовить вместе с внуками, - призналась телеведущая. - Продолжим традиции трудового воспитания.

Напомним, этим летом 18-летняя дочь Екатерины Одинцовой и известного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего давнего возлюбленного Дмитрия Матевосова, с которым встречалась три года. Пока о появлении детей у пары нет даже речи, а вот у старшего брата Дины, Антона, уже родился сын. Его назвали Борисом в честь знаменитого дедушки.

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