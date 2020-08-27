«Дым видно с Новинок»: «Рынок Народный» сгорел на Автозаводе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул этим утром на Автозаводе – там загорелся любимый многими горожанами «Рынок Народный». Первыми о случившемся в социальных сетях написали очевидцы происшествия.

- Что-то говорит на Автозаводе, - поделилась в социальных сетях Ника Генералова. – Дым видно с Новинок.

Дым от пожара был виден даже с Новинок. ФОТО: Ника Генералова

Вскоре о происшествии рассказали и официальные органы. Как оказалось, несмотря на сильный дом, потушить пожар удалось всего за час.

Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 5:57 27 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место пожара сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, на «Рынке Народном» загорелся металлический торговый павильон. Уже в семь утра пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде горел склад лакокрасочных материалов. Тогда дым был виден даже из соседних районов, а тушить пожар пришлось больше четырех часов.

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