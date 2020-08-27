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«Дым видно с Новинок»: «Рынок Народный» сгорел на Автозаводе

К счастью, в результате пожара никто не пострадал
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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«Дым видно с Новинок»: «Рынок Народный» сгорел на Автозаводе

«Дым видно с Новинок»: «Рынок Народный» сгорел на Автозаводе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул этим утром на Автозаводе – там загорелся любимый многими горожанами «Рынок Народный». Первыми о случившемся в социальных сетях написали очевидцы происшествия.

- Что-то говорит на Автозаводе, - поделилась в социальных сетях Ника Генералова. – Дым видно с Новинок.

Дым от пожара был виден даже с Новинок. ФОТО: Ника Генералова

Дым от пожара был виден даже с Новинок. ФОТО: Ника Генералова

Вскоре о происшествии рассказали и официальные органы. Как оказалось, несмотря на сильный дом, потушить пожар удалось всего за час.

Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 5:57 27 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место пожара сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, на «Рынке Народном» загорелся металлический торговый павильон. Уже в семь утра пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде горел склад лакокрасочных материалов. Тогда дым был виден даже из соседних районов, а тушить пожар пришлось больше четырех часов.

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ЧППроисшествия: ЧП

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