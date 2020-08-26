«Вдохновился фильмом «Верные друзья»: Житель Ростова-на-Дону приплыл в Нижегородскую область на плоту «Врунгель»

Житель Ростова-на-Дону приплыл в Нижегородскую область на плоту «Врунгель». Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородскую область прибыл весьма необычный путешественник – житель Ростова-на-Дону Николай Гудков. Свой круиз от Калуги до Нижнего Новгорода он решил проделать…на плоту со звучным именем «Врунгель».

- Наш маршрут рассчитан на 81 день, - рассказал «Комсомолке» Николай Гудков. – Он начался в Калуге и завершится в Нижнем Новгороде. Мы специально продумали свой маршрут таким образом, чтобы он проходил мимо многих российских городов, жители которых могли бы приехать на наш плот и отдохнуть. Как я до этого додумался? Вдохновился старым советским фильмом «Верные друзья».

Путешественник вдохновился старым советским фильмом «Верные друзья». Фото: СОЦСЕТИ

На сегодняшний день на плоту «Врунгель» уже побывали около 20 команд из разных уголков страны.

- В Нижегородской области мы посещаем Павлово, Дзержинск и останавливаемся неподалеку от самого Нижнего Новгорода, - пояснил Николай Гудков. – Люди реагируют очень хорошо – они хвалят и отдых, и плот, и саму идею сплава. Людям очень нравится отдыхать на нашем «Врунгеле»!

Люди реагируют очень хорошо – они хвалят и отдых, и плот, и саму идею сплава. Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что «Врунгель» плот весьма необычный. Здесь есть и кухня с мангалом, и баня с дровяной печью и шезлонги. Чтобы укрыться от дождя, на плоту есть специальный тент.

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