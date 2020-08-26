«Каркас Монолит» не смог оспорить двадцатимиллионный долг перед подрядчиком

В настоящий момент «Каркас Монолит» строит несколько крупных объектов, в том числе и ЖК «КМ Анкудиновский Парк» Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» в июле сообщала, что Нижегородский арбитражный суд принял к производству заявление о банкротстве ООО «Каркас Монолит». Заявление в конце июня подало ООО «Бизнес Горизонт».

Согласно документам, фирма за 356 миллионов рублей построила водопровод и канализацию к площадке жилищного комплекса «Анкудиновский парк», расположенного в Кстовском районе. Но недополучила от «КаркасМонолита» 21 942 213 рублей, которые и требовала вернуть через суд.

Судебные споры между ООО «Каркас Монолит» и ООО «Бизнес Горизонт» идут с 2017 года.В феврале 2020 года арбитражный суд постановил взыскать более 21,9 миллиона рублей с ООО «Каркас Монолит» в пользу ООО «Бизнес горизонт». ООО «КаркасМонолит» не согласилось с таким решением и подало апелляцию.

11 июня Первый арбитражный суд оставил решение суда в силе, а жалобу застройщика без удовлетворения. А совсем недавно, 21 августа, Арбитражный суд Волго-Вятского округа также оставил решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Ранее представители КМ заявляли «Комсомольской правде», что ООО «Каркас Монолит» готово оплатить сумму задолженности. «Необходимые денежные средства аккумулированы на счете компании», - отмечали в «Каркас Монолите».

Напомним, что ООО «Каркас Монолит» входит в одноименную группу компаний, которая строила торговые центры «Новая Эра», «Небо», «Фантастика» и «Золотая миля», бизнес-центры «KM City», «Столица Нижний» и «Лобачевский Plaza», жилые комплексы «КМ Мегаполис» и «КМ Прайм», а также промышленные объекты в Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областях. В настоящее время группа ведет строительство четырех жилых комплексов — «КМАнкудиновский Парк», «КМ Флагман», «KM TowerPlaza» и «KM Молодежный, 76».