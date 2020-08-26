«Он был в наркотическом опьянении»: Дело нижегородца, врезавшегося в толпу детей около ТЮЗА, передали в суд

«Он принимал наркотики»: Дело нижегородца, врезавшегося в толпу детей около ТЮЗА, передали в суд. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Зимой 2019 года весь Нижний Новгород был потрясен страшной трагедией – водитель иномарки врезался в толпу детей, которые направлялись в театр юного зрителя. Напомним, жуткая авария произошла 7 декабря 2019 года возле дома № 152 по улице Максима Горького.

- Водитель иномарки столкнулся с двумя легковушками, затем одна из машин вылетела на тротуар, - рассказали тогда «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - К несчастью, в этот момент там находились 11 подростков и трое взрослых, которые направлялись на спектакль в Театр юного зрителя. Девять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами, еще одного ребенка медики осмотрели на месте происшествия и отпустили домой.

Как выяснилось, в момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Впоследствии одна из сопровождающих скончалась в больнице. Как выяснилось в ходе следствия, виновника аварии ранее уже лишали прав на управление автомобилем. Следствие по этому резонансному делу продолжалось более полугода. И вот сейчас, наконец, было передано в суд.

- 44-летнего водителя автомобиля «Тойота» обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Свою вину в содеянном мужчина не признал. Как выяснилось в ходе следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас дело передано в суд.

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