Погода на сентябрь 2020 года в Нижнем Новгороде: «Бабье лето» простоит целый месяц.

Погода в Нижнем Новгороде в сентябре 2020 года порадует нижегородцев солнечной и ясной погодой. За весь месяц в городе будет всего несколько дождливых дней.

- В первую неделю сентября в Нижнем Новгороде будет царить поистине летняя погода, - обещают синоптики. – 1 сентября, в день знаний, столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Схожая погода будет держаться в Нижнем Новгороде в течение целой недели. 6 сентября воздух прогреется до +30 градусов. Для Нижегородской области это весьма непривычная погода.

Такое «бабье лето» продержится в Нижнем Новгороде как минимум до двадцатых числе сентября. Почти весь первый месяц осени столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов.

- Дожди в этом сентябре возможны только 8, 10 и 11 сентября, - предупредили синоптики. – Все остальное время в Нижнем Новгороде будет стоять теплая и ясная погода. Даже в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов.

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