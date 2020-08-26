В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Лобачевский Плаза». ФОТО: Ирина Ковшова

В Нижнем Новгороде продолжаются массовые эвакуации – на этот раз под ударом оказался торговый центр «Лобачевский плаза» в Нижегородском районе. Первыми о случившемся сообщили очевидцы происшествия.

- Там сейчас проводится полная эвакуацию работников, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Ирина Ковшова. – Тех, кто с девяти работает, всех эвакуировали. А кто с десяти – тех просто не пустили на работу. Сейчас сюда уже приехали и полиция, и пожарные. Стоим на улице уже больше часа.

Сейчас на месте работают службы быстрого реагирования. ФОТО: Ирина Ковшова

Вскоре информацию об эвакуации сотрудников торгового центра подтвердили и официальные органы.

- Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило примерно в 8:25, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сейчас на месте проводятся проверки.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде проводилась массовая эвакуация судов. Поступили сообщения о минировании всех районных судов и здания областного суда. К счастью, все сообщения оказались ложными.

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