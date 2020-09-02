Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 сентября 2020 года: средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 2 сентября 2020 года, за последние три дня, включая выходные, из больниц выписано еще 163 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 24 829 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 132. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 27 820 человек.

Количество смертей увеличилось до 477 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё четверо.

Отметим, что средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% и составил 23 235 человек на 100 тысяч населения.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 2 сентября 2020 года Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 358) и Павловском районе (1 448). Следом идёт город Бор — зараженных 1 001 человек, и 750 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3191

Ленинский – 2192

Канавинский – 1826

Советский – 1485

Сормовский – 1481

Московский – 1439

Нижегородский – 1124

Приокский – 888

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