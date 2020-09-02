Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 сентября 2020 года: средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9%
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным на 01:00 2 сентября 2020 года, за последние три дня, включая выходные, из больниц выписано еще 163 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 24 829 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 132. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 27 820 человек.
Количество смертей увеличилось до 477 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё четверо.
Отметим, что средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% и составил 23 235 человек на 100 тысяч населения.
Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 2 сентября 2020 года
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 358) и Павловском районе (1 448). Следом идёт город Бор — зараженных 1 001 человек, и 750 жителей Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3191
Ленинский – 2192
Канавинский – 1826
Советский – 1485
Сормовский – 1481
Московский – 1439
Нижегородский – 1124
Приокский – 888
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