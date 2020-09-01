Сормовскую школу №141 открыли после капремонта. Фото: Кирилл Мартынов

1 сентября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел школу №141 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Здание школы было построено ещё в 1951 году, и впервые с момента открытия в ней был проведен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Школа №141 вошла в программу «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» после массового обращения родителей с просьбой о ремонте в августе 2018 года.

Финансирование проводимых работ в образовательном учреждении составило около 40 миллионов из областного бюджета.

- Я рад, что свой юбилейный год школа встретит обновленной. Это был, можно сказать, интерактивный капремонт: цветовые решения кабинетов вместе с педагогами подбирали специалисты с кафедры графического дизайна Мининского университета, а ученики на дистанционном обучении и их родители практически в режиме онлайн следили за ремонтом в группе во «ВКонтакте, - рассказал исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках капитального ремонта в школе произвели полную замену полов, окон, дверей, смонтировали новую электропроводку, систему отопления, водопровод, канализацию, поменяли сантехнику, а также провели полную чистовую отделку всех помещений. Кроме того, подрядчик отремонтировал кровлю над спортзалом, которая не была изначально предусмотрена в проекте.

- В нашем регионе традиционно высок уровень школьного образования. Нижегородские выпускники по итогам ЕГЭ набирают больше баллов, чем в среднем по России, часто побеждают на престижных олимпиадах. Убежден, ничто не должно препятствовать учебе детей и работе педагогов, получению знаний и полноценному развитию юных талантов, - отметил Глеб Никитин.

Известно, что сегодня также ещё три школы в Нижегородской области принимают учеников после капитального ремонта: в посёлке Вача, в посёлке Советский Большемурашкинского района и в посёлке Сокольское.

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