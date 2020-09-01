Глеб Никитин побывал на открытии новой школы в микрорайоне «Цветы». Фото: Кирилл Мартынов

1 сентября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приняли участие в торжественной линейке ко Дню знаний в школе №131. Новая школа находится в микрорайоне «Цветы» в Нижнем Новгороде и рассчитана на 1500 мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Я очень рад, что такое важное для каждого человека событие, как первая торжественная линейка, проходит в наших школах почти в обычном, традиционном формате. Думаю, что и сами ребята, и педагоги, и родители переживали, случится ли этот праздник, поскольку никакие передовые технологии не заменят живого человеческого общения, - сказал глава региона, поздравляя участников торжественной линейки с Днем знаний.

Напомним, что строительство школы № 131 в ЖК «Цветы» началось еще в конце 2018 года. Вся её территория разделена на четыре функциональные зоны – физкультурно-спортивную, игровую, хозяйственную и зону отдыха. Учебное заведение оснащено лабораториями, кабинетами, компьютерными классами, а также новейшими приборами и технологиями. Кроме того, в школе созданы стадион, лыжная база, площадка для гимнастики, а в составе медицинского блока действуют врачебный и процедурный кабинеты, кабинет стоматологии.

- Я думаю, детям здесь должно очень понравиться, а обучение будет интересным и познавательным. Всего в этом году в школы города пойдут более 15 тысяч первоклассников. Самое большое число - 292 первоклассника - именно в этой школе, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Финансирование строительства объекта обошлось в сумму более 890 миллионов рублей.

Кроме того, в поселке Новинки открылся новый корпус школы № 88. В последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад.

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