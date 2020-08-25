Патио, комната под жемчужные ванные и хаммам: Родовую усадьбу у озера продают в Нижнем Новгороде за 80 миллионов рублей

Родовую усадьбу у озера продают в Нижнем Новгороде за 80 миллионов рублей. ФОТО: "Гипер НН"

На такой дом не берут ипотеку – в Нижнем Новгороде выставили на продажу трехэтажный особняк площадью 750 квадратных метров. Как ласково называют его сами хозяева, «родовая усадьба» расположена в заповедном месте Володарского района. Рядом находится сосновый бор и дубрава, а в 500 метрах от дома Ока впадает в Клязьму. Сам архитектурный ансамбль идеально списан в ландшафт местности и издали напоминает замок.

В Нижнем Новгороде выставили на продажу трехэтажный особняк. ФОТО: "Гипер НН"

Впечатляет и внутреннее оформление поместья. Гостиная с камином, гардеробные, кабинет, патио, бассейн, сауна, хаммам и комната под жемчужные ванные. Не обошлось и без российского колорита – в доме есть русская печь и мангальница. Есть место в доме и для детских шалостей – в особняке есть детские и специальные игровые комнаты. Что касается коммуникаций, то все они автономные: в особняке собственная газовая ветка, автономная скважина водоснабжения, тепловые насосы для отопления, автономные септики канализации, своя трансформаторная подстанция.

Сам архитектурный ансамбль идеально списан в ландшафт местности и издали напоминает замок. ФОТО: "Гипер НН"

Что стало причиной продажи, неизвестно – то ли хозяева просто решили переехать, то ли надумали расширяться. Как бы то ни было, дом все еще можно купить. Так что если у вас как раз скопилось 80 миллионов рублей, то можете приобрести недвижимость.

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