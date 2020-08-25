Певица Катя Лель устроила вояж по Нижегородской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная певица Катя Лель вместе с семьей совершает круиз по России. Заглянула она и в Нижегородскую область, где посетила древний Городец и центр Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что погостила в нашем городе Катя Лель недолго – всего один вечер – она успела познакомиться с главными городскими достопримечательностями. Сначала певица побывала в усадьбе Рукавишниковых, где ее поразил рокайльный зал.

- Усадьба Рукавишниковых, - поделилась снимками певица. - Нижний Новгород! Очень красиво.

Сразу после этого певица отправилась в древний кремль, где сделала фото на фоне знаменитого нижегородского заката.

- Неосознанно словила себя на своих мыслях, вдыхая и благодаря каждыи миг своеи жизни совсем по- новому ощущению в любои момент, - призналась певица свои поклонникам.

После посещения Нижнего Новгорода, теплоход отправился дальше по своему маршруту. Уже на следующий день певица была в Городце, где тщательно изучила шлюзы.