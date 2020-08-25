В Нижнем Новгороде открываются кинотеатры после снятия коронавирусных ограничений

В Нижнем Новгороде открываются кинотеатры Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгожданная новость для всех поклонников кино – в Нижнем Новгороде открываются кинотеатры. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Рассказываем, как они будут работать в условиях пандемии коронавируса.

- В последнее время к нам поступало много вопросов по поводу работы кинотеатров, - признался глава региона. – Я бы с удовольствием разрешил их работу намного раньше. Однако из-за ситуации с коронавирусом все решения приходится принимать постепенно. Вместе с Роспотребнадзором мы выработали основные меры, которые позволят открыть кинотеатры.

Напомним, все кинотеатры в Нижегородской области были закрыты с конца марта. Именно тогда в регионе был введен режим повышенной готовности. Разумеется, сразу в привычном режиме кинотеатры работать не начнут. Есть целый ряд требований, которые им придется соблюдать.

Во-первых, на втором этапе снятия ограничений залы могут быть заполнены только на треть, на третьем этапе – эта цифра увеличится до 50%. Во-вторых, находиться в зале можно будет только в маске, а всевозможные попкорны, лимонады, соки и вовсе пока остаются под запретом. Прием пищи во время киносеансов категорически запрещен. В-третьих, расстояние между зрителями должно составлять как минимум полтора метра. За исключением тех случаев, когда билеты покупались совместно. В конце концов, кто же сможет разлучить влюбленные парочки?

И, наконец, будет увеличено время между сеансами, так как в это время будет проводиться дезинфекция помещений. Кроме того, чтобы снизить риск заражения, в залах установят рециркуляторы воздуха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru