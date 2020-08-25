Катер со съемочной группой Леонида Парфенова сел на мель в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небольшой прогулочный катер утром 24 августа сел на мель в Нижнем Новгороде. Чтобы эвакуировать пассажиров, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

- Сообщение о севшем на мель катере, поступило около семи утра 24 августа, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Как оказалось, прогулочный катер сел на мель на 907 километре судового хода, в районе Чкаловской лестницы. К сожалению, у нас не оказалось судов подходящего размера, чтобы снять судно с мели. Ему пришлось дожидаться проходящего мимо буксировщика.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, на борту катера находилась съемочная группа Леонида Парфенова. На борту катера находилось 11 человек, в том числе три члена экипажа. Все они были эвакуированы на берег.

Напомним, известный телеведущий сейчас снимает документальный фильм о столице Приволжья «Карман России». Данный проект решено создать к 800-летию Нижнего Новгороде и 125 годовщине Всероссийской художественно-промышленной выставки.

В этом фильме планируется рассказать о деловых традициях региона и о том, как они проявлялись в различные эпохи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru