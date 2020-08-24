Тело мужчины выловили из реки в Арзамасском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 24 августа выдалось весьма беспокойным для жителей Арзамасского района – там из реки Ковакса в селе Никольском было выловлено тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Причины смерти мужчины сейчас выясняются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о происшествии на воде поступило в 10:30 24 августа, - говорится в сообщении регионального МЧС. – Тело 64-летнего мужчины было обнаружено в месте, не оборудованном для купании. Сейчас обстоятельства и причина смерти мужчины устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что на одном из озер в Автозаводском районе было найдено тело девушки, руки которой были связаны за спиной, а на голову был надет пакет. Вскоре выяснилось, что главным подозреваемым по этому делу является женатый любовник погибшей. Он же, к слову, и сообщил в полицию о найденном теле девушки. В ходе расследования выяснилось, что мужчина мог быть причастен еще к нескольким преступлениям, в том числе изнасилованию девочки-подростка.

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