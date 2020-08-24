Мошенники, представившись сотрудниками банка, выманили у дзержинской пенсионерки почти два миллиона рублей.

- Здравствуйте, Наталья Викторовна! Я звоню вам из службы безопасности банка, - 21 июля раздался звонок в доме дзержинской пенсионерки Натальи Ефимцевой (имена героев изменены – прим. ред.) – Только что с вашего счета неизвестные попытались снять деньги.

По всей вероятности, сотрудники банка продали ваши паспортные данные мошенникам. Но вы не переживайте, мы вам поможем! Вам сейчас нужно срочно идти в банк, снять все ваши сбережения и перевести на защищенный счет. Если сотрудники банка будут что-нибудь спрашивать, то не надо давать им никаких объяснений. Только вы телефон не выключайте, просто положите его в сумку, чтобы мы были с вами на связи.

Вот так пенсионерка и отправилось в банк – с включенным телефоном и мошенниками на другом конце. Обычно Наталья Викторовна весьма осторожный человек, но в этот раз на нее будто нашло затмение.

- Меня убедило то, что звонившие точно назвали номер моего счета и сумму вклада, - объясняла позднее старушка сотрудникам правоохранительных органов. – Кто, кроме сотрудников банка, мог знать такую информацию?

Придя в банк, пенсионерка в точности выполнила все указания мошенников – сняла со счета 700 тысяч рублей, закрыла вклад и перевела деньги на указанный абонентский номер. Эту же процедуру она повторила в другом отделении банка, переведя еще 300 тысяч рублей. Таким образом, за один день пенсионерка потеряла сразу миллион рублей. Но мошенники на этом не остановились. На другой день они снова ей позвонили и сообщили, что вклады из другого банка тоже необходимо перевести на защищенный счет. Пенсионерка не стала возражать и на этот раз: сначала перевела 700 тысяч рублей, а потом еще 288 тысяч рублей.

- В общей сложности, в течение июля жительница Дзержинска перевела неизвестным 1 миллион 988 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, организованное группой лиц и совершенное в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.

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