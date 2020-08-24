Кофе, такси и другие подарки: Tele2 поздравляет с понедельником

Фото: Tele2

Tele2 в Нижегородской области запускает новую волну проекта «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор делает понедельники по-настоящему праздничными в 28 регионах России. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидку на поездку в такси. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться сразу всеми подарками.

Зайти за кофе по дороге на работу и проехаться на такси – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели. В зависимости от региона абонентам Tele2 будет доступен сет из двух или трех предложений. Например, нижегородцы по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Предложения действуют каждый понедельник с 17 августа по 14 сентября 2020 г.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и поездки на такси – эти категории в Нижнем Новгороде являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров. Федеральными партнерами проекта «Понедельники Tele2» в Нижнем Новгороде стали «Макдоналдс» и сервис по заказу такси Gett.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Быть нашим абонентом не только выгодно, но и приятно. С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный. Понедельник больше не «день тяжелый» для многих пользователей Tele2, ведь мы расширили географию акции до 28 регионов России».

В проекте участвуют: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Волгоград, Краснодар, Кемерово, Воронеж, Курск, Тула, Смоленск, Тамбов, Брянск, Белгород, Ижевск, Липецк, Владимир, Иркутск, Улан-Удэ.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Получать и использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 14 сентября. Подробности на сайте проекта.