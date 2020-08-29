Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили подготовку празднования 800-летия Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

29 августа 2020 года в Нижнем Новгороде состоялось рабочее совещание по подготовке к празднованию 800-летия города. Заседание провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Во время совещания главной темой обсуждения стала реализация больших инфраструктурных проектов. В частности, благоустройство общественных пространств, создание крупнейшего образовательного комплекса в России - «Школы 800», а также строительство развязки в Ольгино и на улице Циолковского.

- Наша задача – реализовать проекты до августа 2021 года, чтобы сам праздник нижегородцы и гости города встретили уже в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения, - отметил глава региона.

Кроме того, не обошли стороной на заседании и создание паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров», а также событийную программу к юбилею и способы вовлечения нижегородцев в подготовку к празднованию 800-летия.

- Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств – свыше, чем на 20 млрд рублей, – без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника, – поделился впечатлениями вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что всего в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в городе пройдет около 30 мероприятий, среди которых фестивали «Стрелка», Opus 52, ПИАНО fest и INTERVALS. Также большое внимание планируется уделить масштабному шоу международного уровня, которое пройдет 21 августа 2021 года на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:00.

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