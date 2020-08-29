В Нижнем Новгороде состоялся мотосубботник по уборке береговой линии Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

29 августа 2020 года Нижегородская область присоединилась к Единому дню уборки берегов Волги. В мотосубботнике, который прошел на Гребном канале в Нижнем Новгороде, приняли участие 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По замыслу организаторов, акция призвана обратить внимание общественности на проблему сохранения Волги. Кроме того, проведение субботника также способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения и созданию благоприятных условий жизни населения.

- Только на своем примере мы можем показать и объяснить другим, что необходимо бережно относиться к окружающей среде. Предлагаю всем нижегородцам в один из выходных также присоединиться к уборке - необязательно именно берегов Волги, а хотя бы своих любимых мест отдыха. Просто взять на прогулку перчатки, мусорные пакеты и убрать часть мусора, оставленного отдыхающими, - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Уборка береговой линии производилась по принципу раздельного сбора мусора: в белые мешки собирались отходы, которые можно отправить на переработку, а в синие – неперерабатываемые.

В течение часа мотоциклистами, а также специалистами министерства экологии и природных ресурсов региона, администрации Нижнего Новгорода и «Волонтерами Победы» было убрано более 50 мешков мусора.

Отметим, что мусор, который отдыхающие бросают и оставляют на береговой линии, может легко попасть в реку с подъёмом уровня воды. Это впоследствии приводит к быстрому локальному загрязнению подземных вод этого региона.

- Сейчас, в рамках реализации национального проекта «Экология» в регионе мы строим несколько десятков очистных сооружений. Благодаря этому количество сбрасываемых неочищенных сточных вод в Волгу сократится в три раза, - рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров.

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