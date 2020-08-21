ЛУКОЙЛ поддержал акцию «Скоро в школу».

20 августа заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Cобрания Нижегородской области Антон Гребень вручил 25 будущим первоклассникам портфели и канцелярские принадлежности.

ЛУКОЙЛ уже несколько лет подряд принимает участие в акции «Скоро в школу», проводимой ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты Кстовского района», в рамках которой оказывается адресная помощь по подготовке первоклассников к школе.

В 2020-м году с яркими портфелями от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», укомплектованными всем необходимым, первый раз в первый класс отправятся 12 девчонок и 13 мальчишек. Своевременность и польза такого подарка очевидна – родители будущих первоклассников смогут снять важный пункт в сборах ребенка в школу с повестки дня, сосредоточившись на решении других, не менее важных вопросов.

- Эта замечательная традиция появилась в 2015 году и переросла в большую акцию, которую мы ежегодно поддерживаем.От трудностей и временных жизненных проблем, увы, никто не застрахован. Но мы в Компании «ЛУКОЙЛ» уверены, что это не должно отражаться на детях, тем более, когда им предстоит такой важный и значимый жизненный этап – начало обучения в школе. Пусть ребята с хорошим настроением отправляются за знаниями, и будут уверены в том, что у них есть все для успешной учебы. С наступающим праздником, Днем Знаний! - сказал Антон Гребень.