Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 августа 2020 года: почти 89 процентов нижегородцев выздоровело от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на 01:00 23 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 122 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 26 513 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 196 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 23 642 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 445 человека. За минувшие сутки не смогли побороть коронавирусную инфекцию еще двое нижегородцев.
Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 23 августа 2020 года
Фото: Яндекс
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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