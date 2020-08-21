«Обварилась до смерти»: Восьмимесячная девочка опрокинула на себя чайник в Дзержинске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Настоящая трагедия произошла в начале августа в Дзержинске – там восьмимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. К сожалению, спасти малышку не удалось. Теперь мать девочки обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

- По версии следствия, 4 августа в одной из квартир по проспекту Ленина в Дзержинске восьмимесячная девочка, ползая по полу, перевернула на себя чайник с кипятком, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате, девочка получила термические ожоги конечностей, от которых через две недели скончалась в больнице.

По сути, девочка обварилась до смерти. Как удалось выяснить в ходе проверки, чайник стоял на полу, а мать ребенка в этот момент находилась в другой комнате. В отношении 28-летней женщины теперь возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас матери уже предъявлено обвинение. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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