АПЗ наградили за участие в создании памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла»

На выездном заседании Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, состоявшемся 13 августа, Арзамасский приборостроительный завод наградили за участие в создании памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла». В расширенном заседании совета участвовали председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев и генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

Напомним, открытие этого памятника состоялось 2 июля в день присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Он был создан на благотворительные средства. Инициатором сбора средств выступила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. В общей сложности, было собрано свыше 20 миллионов рублей. Свой вклад внес и Арзамасский приборостроительный завод.

Руководители АПЗ получили благодарственное письмо.

- В связи с распространением коронавируса обстановка в стране резко изменилась, и, казалось бы, предприятиям в такое сложное время не до этого. Но, несмотря на все трудности, сработал наш нижегородский характер — решили: будем выполнять то, что наметили. Все предприятия это поддержали, - отметил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. - Сегодня собрались, чтобы сказать всем большое спасибо и выразить признательность за участие в создании памятника от имени правительства Нижегородской области и НАПП.

Также руководителей предприятий поблагодарил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Он отметил их проявление гражданской позиции и выразил надежду, что и в дальнейшем они так же серьезно и организованно будут решать патриотические и экономические задачи, стоящие перед регионом.