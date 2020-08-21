Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода создали в Арзамасе арт-объект.

Двое сотрудников Арзамасского приборостроительного завода создали в Арзамасе весьма необычный арт-объект – граффити на кирпичной стене трансформаторной подстанции. Авторами объекта стали наладчик КИПиА службы метрологии Андрей Сухов, ведущий инженер-электроник ОГК СП Денис Шестенко-Чистяков и инженер-электроник ОГК СП Михаил Шестенко-Чистяков.

- У меня появилась идея профессионально расписать стену в нашем городе, – рассказывает Андрей Сухов. – Михаил и Денис поддержали. И в команде с общественником и активистом Оксаной Емельяновой проект был реализован.

Место под новый арт-объект художники нашли во дворах домов 21 и 21/3 по улице Мира – серая и унылая стена трансформаторной подстанции. Прежде, чем приступить к росписи, были получены все необходимые согласования и был утвержден участок. После этого территорию вокруг очистили от зарослей, выровняли стену и заштукатурили. Вслед за этим к работе приступили художники.

– Вариантов сюжета рисунка было несколько, – рассказывают ребята. – Сначала хотели нарисовать что-то связанное с историей Арзамаса. Еще была идея посвятить рисунок всем медицинским работникам, что сегодня особенно актуально. Но потом прислушались к мнению жителей: здесь рядом детская площадка и стоматологическая поликлиника. Так родился сюжет из Чуковского: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит».

На работу ушло 18 дней. И результатами мастера остались довольны. Пришлась по вкусу работа и местным жителям. В социальных сетях они оставили множество положительных отзывов.

- Очень приятно из окна своей квартиры видеть такую красоту. Спасибо за ваш труд, ребята! Побольше бы таких положительных, позитивных, добрых людей, - похвалила Лариса Белякова.

- Шикарная идея, роскошная реализация, - уверен Денис Дятлов.

- Молодцы, ребята! Так держать! Превосходно! Продолжайте и дальше творить и украшать наш город, - похвалила Ирина Жучкова.

К слову, это не единственный подобный арт-объект в Арзамасе. Первое граффити станет началом интересного и масштабного проекта. Заявки от жителей на роспись неприглядных стен уже начали активно поступать.