«Она откусила ей палец»: Две иностранки подрались в Нижнем Новгороде.

Драки между женщинами всегда выглядят особенно впечатляющими. Однако потасовка между двумя иностранками в Нижнем Новгороде превзошла все известные прежде случаи. Ведь в результате драки одна из них лишилась целой фаланги пальца.

- Все случилось в половине десятого вечера 1 августа, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В одной из квартир на проспекте Гагарина возникла ссора между Салех Инби (имена героев изменены – прим. ред.) и ее знакомой. Во время драки большой палец Салех оказался около рта ее противницы, чем та и не преминула воспользоваться. Впившись ей в палец, она откусила ей фалангу на левой руке.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе расследования этого преступления 13 августа была задержана Тхамо Линомуда. Свою вину в содеянном она признала полностью. Сейчас она уже дала показания и была отпущена под обязательство о явке.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай членовредительства в Нижегородской области. Буквально накануне мы писали о том, что в Крыму был задержан нижегородец, выдавивший глаз своему знакомому.

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