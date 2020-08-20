Старое здание площадью 600 квадратов загорелось в Богородске

Заброшенное здание площадью 600 квадратов загорелось в Богородске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вечером 20 августа вспыхнул в Богородском районе – там загорелось заброшенное здание площадью 600 квадратных метров. По предварительным данным, в момент происшествия людей в здании не было.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 18:10 20 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Как оказалось, на улице Володарского загорелось заброшенное здание площадью 600 квадратных метров.

Все эти данные предварительные. В дальнейшем они предстоят уточнению.

Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, несколько дней назад серьезный пожар произошел в самом Нижнем Новгороде – там загорелся склад лакокрасочных материалов. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Клубы дыма от него было видно даже в других районах города. Тушить возгорание пришлось около четырех часов. После пожара специалистами регионального управления Роспотребнадзора были произведены замеры атмосферного воздуха. Исследования показали, что никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

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