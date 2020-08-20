Полиция задержала мужчину, выдавившего глаза нижегородцу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горячая стычка завязалась в декабре 2019 года в одном из домов по улице Урицкого в Первомайске. Все началось с обычной перепалки, а потом переросло в потасовку. В результате один из драчунов лишился глаза.

- Во время драки мужчина надавил руками на глаза своему знакомому, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В результате пострадавший получил тяжелый ушиб левого глаза, а в правом глазу произошло кровоизлияние. Из-за этого мужчина почти полностью лишился зрения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования выяснились интересные подробности. Оказалось, что у безработного разведенного мужчины имеется квартира в Крыму, куда он и сбежал от полицейских.

- В ходе расследования выяснилось, что еще 31 марта 2020 года мужчина приобрел билет на поезд «Первомайск – Москва», а еще через день на поезд «Москва – Симферополь», - сообщил источник. – Все это время он поддерживал связь с матерью по телефону. Благодаря этому и удалось выйти на его след.

Чтобы задержать мужчину, полицейским пришлось выезжать в Симферополь. Там он и был задержан, после чего доставлен в Первомайск. Сейчас мужчина находится под арестом.

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