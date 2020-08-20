«Бьет машины и оголяется перед детьми»: Жительница Арзамаса вот уже пять лет держит в страхе соседей. ФОТО: "Весь Арзамас"

Последние пять лет жители Арзамаса живут в постоянном страхе – и все из-за своей соседки, регулярно устраивающей скандалы на своей улице. Под раздачу попадает все: автомобили, магазины, детские площадки.

- Раньше это была нормальная женщина, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Ольга Калякина. – Жила она вместе с родителями, а лет пять назад выгнала их из дома. Теперь она живет в этой квартире одна и регулярно устраивает скандалы.

Раньше она ограничивалась стычками со своими соседями. Но теперь ее выходки приобрели больший масштаб.

- В наш местный магазин она открывает дверь с ноги и раскидывает товары, - продолжает Ольга. – Порой доходит и до рукоприкладства. Один раз она избила директора, а в другой – маленького ребенка.

Примерно так же женщина ведет себя и на улицах города. Уже с четырех часов утра она начинает кричать на улице. Сильнее всего от нее страдают жители домов № 137 и 137/1. Они даже собирали подписи с просьбой урезонить скандальную соседку.

- Мы уже и в психиатрическую клинику звонили, и в полицию, но все без толку, - рассказывают местные жители. – Несколько раз мы уже заставали ее за тем, что она оголялась перед детьми. Они, конечно, пугаются и убегают от нее.

Теперь к проведению проверки подключились правоохранительные органы. ФОТО: "Весь Арзамас"

Однако если раньше речь шла только о моральном ущербе, то теперь дошло и до материального. Под ударом оказалось имущество соседей.

- Примерно месяц назад она принялась бить машины: то делала зарядку прямо на капоте, то веником сбивала зеркала, - вспоминает Ольга Калякина. – А 16 августа она разгромила мою белую «Мазду». Измята крыша, трещины в салоне, вмятины в автомобиле – в общем, машину она покалечила изрядно. Сейчас в таком состоянии уже три автомобиля.

После очередной выходки соседки жители Арзамаса написали заявление в полицию. Сейчас там проводится проверка.

- В арзамасский отдел полиции 15 августа поступило два заявления по факту повреждения двух автомобилей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям данной девушки и принято процессуальное решение.

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