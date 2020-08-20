«Я ничего не помню»: Нижегородка полтора года не знала, что стала жертвой группового изнасилования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаешь, Лен, я долго не решалась тебе сказать, но больше не могу держать эту тайну в себе, - начала непростой разговор с сестрой жительница небольшого поселка Вача под Нижним Новгородом Екатерина Филяева (имена героев изменены – прим. ред.) – Помнишь, как мы в 2019 отмечали встречу Нового года? Ты тогда уснула и ничего не помнишь. Но в тот вечер тебя изнасиловали Пашка и Димка.

Услышав такое признание, 29-летняя Елена Филяева не поверила своим ушам. Как такое может быть, что она совсем ничего не помнит? И почему сестра целых полтора года молчала о групповом изнасиловании? В тот вечер к ней в квартиру действительно приходили гости. Были сестра и два их общих друга. Разумеется, не обошлось без выпивки.

- Я сама ничего не помню, в какой-то момент после новогоднего застолья я просто отключилась, - признается Елена. - Когда наутро я пришла в себя, квартира была уже пуста - ни сестры, ни друзей. Узнав о случившемся, я сразу же написала заявление в полицию.

Один из подозреваемых в совершении преступления сейчас парализован. Фото: СОЦСЕТИ

- К нам действительно поступило обращение от 29-летней нижегородки, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место происшествия сразу же выехали наши сотрудники. Однако когда они начали допрашивать сестру пострадавшей, та пошла на попятную. В ответ на все наши расспросы она отвечала, что ничего не видела и всю эту историю просто выдумала.

Было ли изнасилование на самом деле, теперь предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов. Единственные, кто могли бы пролить свет на эту историю, сами подозреваемые в совершении этого преступления. Однако как раз их-то сейчас и невозможно допросить.

- Один из подозреваемых сейчас находится на заработках, поэтому не может дать показания, - рассказал «Комсомолке» источник. – А другой – находится в больнице с переломом позвоночника. Он парализован и не может ни ходить, ни говорить. Сейчас решено отвезти и саму жертву, и ее сестру к следователям Павловского района, чтобы они там дали показания. Тогда и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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