В Нижнем Новгороде «заминировали» девять зданий суда. ФОТО: Нижегородский областной суд.

Утро 20 августа началось с очередной волны сообщений о минированиях. На этот раз удар телефонных террористов пришелся на здания нижегородских судов.

- Этим утром поступили сообщения о минировании девяти судов Нижнего Новгорода, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Наши подразделения уже выехали на проверку данных объектов. В настоящее время проводятся проверки на местах. Два здания районных судов и здание областного суда уже проверены - вызовы ложные.

Напомним, это уже не первая волна сообщений о минированиях. К примеру, в октябре 2017 года усилиями телефонных террористов был «заминирован» практически весь Нижний Новгород. За один день поступили сообщения о взрывчатых устройствах в нескольких десятках школ, в аэропорту, бизнес-центрах и даже нижегородском кремле. Тогда ущерб от действий хулиганов оценили в несколько миллионов рублей. Как удалось выяснить следователям, тогда звонки поступали с территории одной из соседних стран.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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