«Оттанцевала все ноги»: Екатерина Одинцова выбралась на первую вечеринку после карантина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова крайне серьезно относилась к соблюдению всех санитарных требований во время пандемии коронавируса. Даже полномасштабную свадьбу дочери Дины было решено отпраздновать в следующем году, чтобы не собирать большое количество гостей. Однако ради дня рождения приятельницы, известной светской львицы Ольги Панченко, телеведущая решила рискнуть.

- Моя первая вечеринка с друзьями после карантина! Оттанцевала все ноги? – призналась телеведущая на своей странице Instagram. - Дорогая Оля, с Днем Рождения! Будь всегда неприлично счастлива, ведь неспроста твои фирменные хэштеги #снамивеселоностыдно #оченьпозитивныелюди.

Этим посещением светского раута светская львица сильно удивила своих подписчиков – все-таки еще совсем недавно она всерьез опасалась опасной инфекции.

- Вы вроде бы очень сильно боялись вируса? Что так резко изменилось? – поинтересовалась elenaelena2986.

- Я избегаю бессмысленного риска. На рынок, в магазин, на маникюр - в маске. А на вечеринку с друзьями - без маски. Потому что всё имеет свою цену и есть вещи, ради которых можно рискнуть, - в ответ пояснила Екатерина Одинцова.

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