«Насквозь прокусила руку»: Бойцовская собака взяла в заложники целую семью в Дзержинске. ФОТО: "Дзержинское телевидение"

Поистине шокирующая история произошла накануне в Дзержинске – там стаффордширский терьер взял в заложники своих хозяев. Под собачьим «арестом» в собственной квартире оказались взрослый мужчина, его жена и сын. Сильнее всего досталось главе семейства – ему пес насквозь прокусил руку.

- Все началось внезапно, - рассказал в интервью «Дзержинскому телевидению» пострадавший мужчина. – Он ни с того ни с сего начал «охранять» территорию: никого не впускать и не выпускать из квартиры. С ним и раньше подобное бывало, но не до такой степени.

А вот в этот раз пес разгулялся не на шутку. Первой из квартиры удалось выбраться матери. Она-то и вызвала на место происшествия специальные службы: полицию, МЧС и кинологов. Все это время ее муж и сын оставались заложниками под неусыпным оком взбесившегося пса.

- Сообщение к нам поступило днем с проспекта Чкалова, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали наши специалисты. Однако их помощь не пригодилась. К тому времени на место прибыли сотрудники Госветнадзора, которые и помогли справиться с собакой.

Больше всех от зубов пса пострадал глава семейства. ФОТО: "Дзержинское телевидение"

Пока полицейские и пожарные отвлекали пса, из квартиры удалось выскользнуть пострадавшему отцу. Потерявший много крови мужчина поначалу не мог даже говорить. Но потом все же пояснил, что в квартире остается их взрослый сын. Его пес буквально подмял под себя и ни на шаг не отпускал. В результате, вытаскивать его пришлось через окно.

- Я не знаю, что с ним произошло, - позднее признался молодой человек. – Возможно, съел что-то не то.

Чтобы хоть как-то утихомирить обезумевшую собаку, ее пришлось обколоть снотворным. Однако усыплять пса окончательно или избавляться от него хозяева не намерены. Больше всех этой ситуацией обеспокоены соседи собачников – кто знает, когда пес разбуянится в следующий раз.

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