В Московском районе Нижнего Новгорода состоялось открытие сквера им. А. Люкина. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Церемония открытия сквера им. А. Люкина состоялась в Московском районе в день празднования 799-летия Нижнего Новгорода. Об этом стало известно от администрации города Нижнего Новгорода.

- Это небольшое, но уютное пространство. Идеи проекта прорабатывались с местными жителями, и на открытии сквера все они пришли посмотреть, как воплотились в жизнь их пожелания. Чувствуется особая атмосфера пространства благодаря его главной концепции – сохранению памяти нашего земляка, поэта-фронтовика Александра Ивановича Люкина. Здесь планируется и проведение литературных чтений его имени, - рассказал на открытии исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Сквер им. А. Люкина появился в Нижнем Новгороде в 2006 году по инициативе местных жителей и многие годы являлся площадкой для фотовыставок и литературных чтений.

Все работы по благоустройству были проведены подрядной компанией качественно и в срок. На территории сквера обустроили место для культурного досуга: игры в шашки, шахматы и другие настольные игры. Кроме того, были установлены новые лавочки и урны, выложены пешеходные дорожки и тактильная плитка для маломобильных граждан. Также были проведены масштабные работы по озеленению, подрядчик высадил около 250 деревьев и кустарников и произвел устройство газона почти на 1 000 м2.

- Не могу перестать восхищаться тем, как теперь выглядит наш сквер. От вида беседки с портретом любимого поэта и строками его стихов захватывает дух. Теперь наши «Люкинские чтения» будут собирать ещё больше поэтов и творческих людей не только Московского района, но и всего города, - рассказала о своих впечатлениях руководитель клуба им. А. Люкина Мария Кузнецова.

Напомним, что в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Московском районе также проводится благоустройство стелы Героев и сквера Цилинников на улице Чаадаева, сквера Юбилейного на улице Страж Революции.

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