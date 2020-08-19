Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 августа 2020 года: средний показатель тестирования на COVID-19 вырос за сутки на 0,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 19 августа 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 116 новых случаев заражения. Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 228 человек. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 22 940 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 436 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25 994 человека, из них 12 712 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 282 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 19 августа 2020 года Фото: Яндекс

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID -19, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 224 человека) и Павловском районе (1 370 человек). Следом идёт Бор (945 человек), Богородский район (707 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (19 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2971

Ленинский – 2061

Канавинский – 1757

Сормовский – 1411

Советский – 1351

Московский – 1336

Нижегородский – 1035

Приокский – 790

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