Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 августа 2020 года: средний показатель тестирования на COVID-19 вырос за сутки на 0,6%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 19 августа 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 116 новых случаев заражения. Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 228 человек. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 22 940 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 436 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25 994 человека, из них 12 712 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 282 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 19 августа 2020 года
Фото: Яндекс
По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID -19, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 224 человека) и Павловском районе (1 370 человек). Следом идёт Бор (945 человек), Богородский район (707 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (19 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 2971
Ленинский – 2061
Канавинский – 1757
Сормовский – 1411
Советский – 1351
Московский – 1336
Нижегородский – 1035
Приокский – 790
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