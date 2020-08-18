Фармацевты обсудили, как не допустить контрафакт в нижегородские аптеки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как защитить нижегородцев от контрафактных лекарственных средств, как распознать подделку и как бороться с нарушителями – эти и другие вопросы обсудили российские фармацевты в рамках практической конференции «Противодействие незаконному обороту лекарственных средств в рамках интегрированного взаимодействия на территории стран ЕврАзЭС:тенденции и перспективы. Борьба с трансграничным перемещением контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, состоявшейся 17 августа на базе Нижегородской областной фармации. Площадка для проведения мероприятия была выбрана не случайно – именно эта организация является уполномоченным региональным правительством поставщиком лекарственных средств в лечебные учреждения, подведомственные региональному Минздраву.

- Главной целью мероприятия стало обсуждение актуальных проблемных вопросов, связанных с пресечением нарушений по лекарственным средствам и в фармацевтической отрасли в целом, - призналась президент ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьютеров "БАЗИС" Оксана Кузьменко.

Данная конференция проходит в Нижегородской области уже не первый раз и с каждым годом собирает все больше и больше участников. В этом году сюда съехались участники из Саранска, Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга и других городов. Помимо руководителей медицинских организаций и аптек, в конференции приняли участие представители таможни, Интерпола и крупнейших международных фармацевтических компаний. Все они поделились своими методами борьбы с контрафактом.

- Главная задача всех добросовестных участников процесса - защита пациентов от фальсифицированных лекарств, - рассказал заместитель генерального директора ГП НО «НОФ» по коммерции Сергей Корнейцев. - Поэтому все поступающие в оборот препараты проходят контроль качества.

Так случилось, что с проблемой контрафактных лекарств сталкиваются все участники рынка – от момента производства до момента потребления. Разумеется, пострадать могут и рядовые потребители.

- В Нижегородской областной формации существует отдел сертификации лекарственных средств, - рассказала директор ГАУЗ НОЦ ККСЛС. - Он обеспечивает все свои субъекты обращений соответственными документами и с нами взаимодействует по вопросам отслеживания недоброкачественной и фальсифицированной продукции.

В настоящее время опыт Нижегородской областной фармации может применяться не только в столице Приволжья, но и в других регионов. И распространению этого опыта в немалой степени способствует проведение подобных практических конференций.

- Нижегородская областная фармация накопила достаточно большой опыт работы с маркированными препаратами, знает все подводные камни, знает особенности работы с этой программой и смогла в рамках этой конференции поделиться своим опытом с коллегами из других регионов, - рассказал начальник управления информационных технологий Александр Кулаков. - Накопленный опыт позволил НОФ создать региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, кот обеспечивает взаимодействие с федеральной системой МДЛП.

СПРАВКА

Маркировка лекарств по всей России стала обязательной с 1 июля текущего года. Благодаря своевременно проведенной работе специалистов ГП НО «НОФ» все подведомственные Минздраву лечебные учреждения Нижегородской области уже активно работают с данной системой.