В Нижнем Новгороде заработал второй сервис общественного велопроката. Фото: Александр Воложанин

18 августа 2020 года в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города заработала новая сеть общественного велопроката «Велобайк». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, всего в распоряжении общественного велопроката «Велобайк» находится 20 станций и 200 велосипедов, большая часть из которых расположена в верхней части города.

- Современный технологичный прокат велосипедов полностью автоматизирован, его просто и удобно использовать, а велосипеды надежны и безопасны. Эргономичная антивандальная модель велосипеда, которая будет эксплуатироваться в Нижнем Новгороде, уже отлично зарекомендовала себя в других городах. Надеюсь, реализация проекта даст новый стимул для развития городского велодвижения, − подчеркнул президент общественного проката «Велобайк» Максим Акимов.

В Нижнем Новгороде заработал второй сервис общественного велопроката. Фото: Александр Воложанин

Так, прокат велосипедов предоставит нижегородцам и гостям региона альтернативу перемещения по городу, а также позволит составлять маршруты, которые будут проходить по исторической части Нижнего Новгорода, будут затрагивать основные видовые точки столицы Приволжья.

- Уверен, что сеть велопроката станет еще одной «фишкой» Нижнего и будет способствовать росту туристической привлекательности, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что ранее в июне 2019 года глава региона подписал соглашение о развитии общественного велопроката в регионе.

Более подробную информацию о втором сервисе общественного велопроката в Нижегородской области можно узнать на сайте «Велобайк».

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