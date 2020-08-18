Шесть земельных участков и семь миллионов дохода: Стало известно, кто из замов нижегородского губернатора оказался самым богатым

Стало известно, кто из замов нижегородского губернатора оказался самым богатым. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лето - это не только пора отпусков, но и время традиционного отчета о доходах чиновников. Не стали исключением и нижегородские политики. Вслед за губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, о своих доходах за 2019 год отчитались и его заместители. «Комсомолка» заглянула в доходные ведомости и выяснила, к кому из вице-губернаторов фортуна была благосклоннее всего.

Уверенное первое место в этом рейтинге занял первый заместитель губернатора Евгений Люлин. За прошлый год он заработал 7,147 миллионов рублей. В эту сумму вошли пенсия, доходы от продажи имущества, от банковских вкладов и ценных бумаг. Кроме того, в собственности у Евгения Люлина числится шесть земельных участков площадью от одной тысячи квадратных метров до 227 тысяч квадратных метров. Также на него оформлено нежилое здание площадью 285 квадратных метров.

На втором месте расположился заместитель губернатора Дмитрий Краснов с доходом в размере 5,671 миллиона рублей. На чиновника оформлены пять земельных участков площадью от 195 до 1,5 тысяч квадратных метров и квартира площадью 221 квадратный метр.

Замыкает тройку лидеров заместитель губернатора Андрей Бетин, заработавший в 2019 году 4,416 миллионов рублей. Часть этих средств была получена от продажи имущества. В собственности у чиновника вообще нет имущества – ни домов, ни квартир, ни земельных участков. Правда, в пользовании числятся дача площадью 201,8 квадратных метров и квартира площадью 54,7 квадратов.

Четвертое место в этом перечне занял заместитель губернатора по строительству Сергей Морозов, заработавший 3,964 миллиона рублей. В собственности у него также нет имущества. В пользовании числятся квартира площадью 127 квадратов, земельный участок площадью 129,5 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 47 квадратов и машиноместо, находящееся в общедолевой собственности.

Также входит в пятерку заместитель губернатора Игорь Носов, чьи доходы в 2019 году составили 3,9 миллиона рублей. В собственности у него числятся земельный участок площадью 855 квадратных метров, жилой дом и две квартиры.

И, наконец, замыкает рейтинг заместитель губернатора по социальной политике Андрей Гнеушев. В 2019 году он заработал всего 3,8 миллиона рублей. В собственности у него числятся жилой дом площадью 268 квадратных метров и земельный участок площадью 820 квадратов.

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