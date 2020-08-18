Нижегородская область и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Александр Воложанин

17 августа 2020 года правительство Нижегородской области и общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» пришли к соглашению о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подписанием договора занимались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и исполняющий обязанности председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов.

- Для Нижегородской области охрана природы и экологический контроль - приоритетные направления. Многие экологические проблемы мы успешно решаем, и в целом экологическая ситуация у нас стабильная, управляемая и контролируемая. Я рад, что эксперты ВООП включатся в работу по таким ключевым проектам, как ликвидация Шуваловской свалки, полигонов «Черная дыра», «Игумново», «Белое море» и других объектов накопленного экологического вреда. Подписание соглашения с ВООП – это подтверждение наших общих намерений и взаимного желания совместной работы, – подчеркнул Глеб Никитин.

По тексту соглашения стало известно, что основное взаимодействие будет осуществляться за счет обмена опытом работы в области охраны окружающей среды и недропользования, а также улучшения состояния окружающей природной среды на территории Нижегородской области.

Кроме того, в договоре о сотрудничестве указан пункт о распространении научно-технического потенциала и внедрении инновационных решений в сфере охраны окружающей среды.

Также ВООП и правительство Нижегородской области решили взяться за вопрос совершенствования системы экологического образования и воспитания населения.

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