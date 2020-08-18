«ЛУКОЙЛ» стал организатором Первого городского турнира по адаптивному конному спорту.

8 и 12 августа на территории МАУ «Зооцентр «Надежда» в Нижнем Новгороде состоялось отчетное мероприятие для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, - Первый городской турнир по адаптивному конному спорту. Данное мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Адаптивный конный спорт 2.0» , ставшего победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Спорт»(автор проекта -директор АНО «Нижегородский центр иппотерапии «Контакт» Марина Лукина). Целью проекта является социализация и развитие людей с ограниченными возможностями с помощью адаптивной верховой езды.

В ходе подготовки к отчетному мероприятию была проведена большая работа: специалисты провели с детьми более 80 тренировок, закупили необходимое оборудование. В начале августа была приобретена посадочная площадка для удобства размещения детей с ограниченными возможностями на лошади,обновлен инвентарь, необходимый для проведения тренировок (шлемы, седла, специальные стремена и др.).

- Мы приобрели уникальный мягкий шлем, в котором могут безопасно заниматься верховой ездой дети, не терпящие нового и сильного давления на голову, которое создает обычный шлем для верховой езды. В таком шлеме можно даже лежать на лошади – его края мягкие и никак не ощущаются на голове! - рассказывает директор АНО «Нижегородский центр иппотерапии «Контакт» и автор проекта «Адаптивный конный спорт 2.0» Марина Лукина.

8 и 12 августа на территории МАУ «Зооцентр «Надежда» в Нижнем Новгороде состоялось отчетное мероприятие для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Перерыв в занятиях, который Центр иппотерапии вынужден был взять из-за пандемии СOVID-19, дал авторам проекта возможность взяться за изготовление уникального оборудования для занятий, аналогов которому в России еще нет.Речь идет об универсальном паде с адаптируемой под ассиметрию и потребности всадника конструкцией за счет множества переставляемых клиньев и валиков.

- Кроме того, в рамках реализации проекта «Адаптивный конный спорт 2.0» мы уже представили уникальные мягкие стремена, в которых можно заниматься даже босиком (это важно для коррекции варуса и вальгуса), - добавила директор АНО «Нижегородский центр иппотерапии «Контакт».- Новым девайсом заинтересовались по всей России: на заказ мы уже изготовили четыре пары стремян, которые отправились к своим новым владельцам в Тулу, Сочи, Махачкалу. На вырученные деньги купили новых игрушек для занятий развивающей верховой ездой!

Чтобы избежать массового скопления участников и зрителей, организаторы приняли решение проводить итоговое мероприятие в два дня, а присутствие зрителей было запрещено.

Среди участников Первого городского турнира по адаптивному конному спорту были спортсмены АНО «НЦИ Контакт», ДЮСШ НЦВЕ (КСК «Пассаж»), КЭК «Ассамблея», МАУ «Зооцентр Надежда», - всего 41 человек! Все они получили в подарок брендированные медали, дипломы и кубки.

- Нами было принято решение о зачетном индивидуальном заезде для каждого участника, по результатам которого оценивался уровень подготовки ребенка без сравнения с другими участниками. Это хорошая возможность оценить свои силы перед новым стартовым сезоном-2021, в который мы смотрим с оптимизмом. Проект «Адаптивный конный спорт 2.0», безусловно, будет продолжать свое развитие, - отметила Марина Лукина

СПРАВКА

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется в Нижегородской области с 2007 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». Основная цель — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.