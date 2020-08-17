Шоу международного уровня, ПИАНО fest и «Стрелка»: Стало известно, какая программа ждет нижегородцев на 800-летие Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2021 году нижегородцев ждет долгожданное событие – 800-летие Нижнего Новгорода. Подготовка к этому знаменательному дню идет уже сейчас. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил презентацию празднования грядущего 800-летия.

- К 800-летию Нижнего Новгорода у нас запланировано много событийных и инфраструктурных проектов, - рассказал Глеб Никитин. – Многие из них оставят после себя материальное наследие для будущих поколений. Кульминацией празднования станет масштабное шоу международного уровня, которое состоится на стадионе «Нижний Новгород» 21 августа 2021 года. Специально для этого будет сформирована международная режиссерская команда, а главными героями шоу станут сами нижегородцы.

Уже известно, что участниками шоу станут многочисленные театральные и музыкальные детские и взрослые коллективы. Также в рамках мероприятия запланированы мастер-классы и воркшопы, с помощью которых будет сформирован пул волонтеров для участия в шоу по разным направлениям.

Всего же в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в городе пройдет около 30 мероприятий, среди которых фестивали «Стрелка», Opus 52, ПИАНО fest и INTERVALS. Также большое внимание планируется уделить фестивалю уличного искусства «Место».

- Лично у меня наибольший трепет вызывает проведение ПИАНО fest, - призналась директор нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина. – Ведь на этот фестиваль съезжаются слабослышащие дети из разных уголков страны. Есть среди них и зарубежные гости. И мне особенно приятно, что этот фестиваль пройдет на площадках ТЮЗа и парка Кулибина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижнем Новгороде запланировано масштабное благоустройство к 800-летию города. К этой дате будут обновлены следующие площадки:

• парк «Швейцария»

• Нижегородский кремль

• улица Большая Покровская

• Александровский сад

• набережная Федоровского

• территория Нижегородской ярмарки

• площадь Ленина

• Окская набережная

• Нижневолжская набережная

• смотровая площадка вблизи канатной дороги

• территория Стрелки

• площадь Маркина

• сквер им. Свердлова

• набережная Гребного канала

• сквер на площади Горького

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