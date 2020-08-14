Село Хирино завоевало призовое место на конкурсе «Самый благоустроенный населённый пункт Шатковского района» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Второй год подряд совместная работа местных властей и компании «Социум-Поселения» приносит селу Хирино призовое место на конкурсе «Самый благоустроенный населённый пункт Шатковского района Нижегородской области». Сёла Хирино и Архангельское вошли в топ-3 самых благоустроенных сёл Шатковского района. Всего в ежегодном конкурсе участвуют 11 населённых пунктов. Оценивается количество и качество проведённых работ и внешний вид села.

Сейчас в Хирине продолжаются начатые в 2018-м работы по замене водопровода, построенного в 1964 году. В этом году администрация Архангельского сельсовета заменила участки на четырёх улицах: Кутузова, Центральной, Карла Маркса и Маяковского. В соответствии с требованиями на каждой улице установлены пожарные гидранты.

Полностью завершены работы по освещению улиц. Дополнительно установлено 67 энергосберегающих фонарей.

Компания «Социум-Поселения» вносит свой вклад в то, чтобы село с каждым годом становилось красивее и удобнее для жителей. Так, компания поучаствовала в строительстве двух новых водонапорных башен, чтобы повысить качество воды в кранах, взяла на себя обслуживание общественных зон, в том числе содержание газонов и озеленение территории.

«Социум-Поселения» объединяют, благодаря совместным усилиям, компании, местных властей и жителей. Хирино превратилось в одно из самых ухоженных мест в районе.

Территория вокруг храма в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи, стала садом, который весной, летом и ранней осенью завораживает яркими красками своих великолепных цветников. Кстати, сам старинный храм, долгое время лежавший в руинах, был восстановлен несколько лет назад благодаря ученому и общественному деятелю Игорю Ашурбейли – отсюда родом его предки по материнской линии.

За последние четыре года в Хирине появились газовая котельная, Общественный центр, детская площадка, почта, гостевой дом, отремонтировано административное здание.