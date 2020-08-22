Из подземного перехода Московского вокзала выдворили бомжей и нелегальных торговцев. Фото: Instagram Глеба Никитина

В начале недели мы уже писали о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал взять под контроль, происходящее в подземном переходе в районе Московского вокзала.

- Мне посчастливилось пройти по подземному переходу на Московском вокзале. Это ужас, такая мерзость, что там происходит. Прямо выходя из вокзала, попадаешь в переход и видишь лежащих бомжей <…> Далее стоит разношерстная и незаконная торговля от носков до дисков. Кругом грязь и вонь, - написал тогда нижегородец в обращении к губернатору.

А уже сегодня, 22 августа 2020 года, глава региона поделился на своей личной страничке в Instagram, что по его поручению исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев провел проверку в подземном переходе на Железнодорожном вокзале.

В ходе осмотра из перехода выдворили нарушителей: бомжей и нелегальных торговцев, а также провели уборку.

- Теперь формируем систему, чтобы возвращение к прошлому состоянию было невозможно ни в переходе на вокзале, ни в любом другом месте, - сообщил Глеб Никитин.

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