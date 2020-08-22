В Нижегородской области закуплено 479 квартир для детей-сирот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно информации предоставленной министерством социальной политики Нижегородской области, на 21 августа 2020 года в Нижегородской области приобретено 479 квартир для детей-сирот.

Так, на приобретение 367 квартир заключены муниципальные контракты, кроме того, 5 квартир выделены из муниципального жилищного фонда. В настоящее время также проводятся конкурсные процедуры на приобретение ещё 67 квартир.

В черте Нижнего Новгорода закуплено 107 жилых помещений из 145 запланированных на этот год. Ещё 15 квартир будет приобретено на первичном рынке жилья и 15 квартир на вторичном рынке жилья, а пока министерство социальной политики Нижегородской области занимается конкурсными процедурами.

До конца текущего года для детей-сирот должно быть приобретено 691 квартира в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года.

Отметим, что приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

По достижению 18 лет детям-сиротам должны предоставляться жилые помещения полностью соответствующие необходимым требованиям благоустройства.

Напомним, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей.

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