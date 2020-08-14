Глеб Никитин принял участие в стратегической сессии АСИ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в стратегической сессии по подготовке к форуму «Сильные идеи для нового времени» в пятницу, 14 августа 2020 года. Сам форум должен состояться в Городецком районе, а главной темой стратсессии стала социальная политика, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками мероприятия стали также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, руководитель направления «Социальные проекты» АСИ Александр Семин, а также учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

- Социальная политика – одно из важнейших направлений деятельности современного государства. И состав сессии получился очень внушительный – 34 организации из шести регионов, - отметил Глеб Никитин, поблагодарив организаторов, за то, что такое мероприятие решено провести на территории Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил, что в регионе уже стартовал большой проект государственно-частного партнерства в социальной сфере, и подчеркнул, что Нижегородская область могла бы стать примером в этом.