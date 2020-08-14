Глеб Никитин отчитался о доходах и расходах за 2019 год Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о доходах и расходах за 2019 год – декларация опубликована на сайте регионального правительства в пятницу, 14 августа 2020 года. Согласно информации, доход Глеба Никитина за 2019 год составил 4 869 246,76 рубля, а его супруга Екатерина Никитина заработала 3 241 168,78 рубля. В сравнении с 2018 годом доход Глеба Никитина вырос на 176 734 рубля, а доход Екатерины Никитиной, напротив, заметно снизился – на 2 644 338 рублей.

В собственности у Глеба Никитина находится земельный участок общей площадью 1500 квадратных метров, жилой дом площадью 171,9 квадратных метра и квартира площадью 143 квадратных метра. Кроме того, на губернатора зарегистрированы четыре отечественных автомобиля, мотоцикл и прицеп. В 2019 году Глеб Никитин стал владельцем двух автомобилей нижегородского производства – «Соболя» и «Волги». Кстати, любопытно отметить, что первой машиной в семье Глеба Никитина, которую купил еще его отец, была как раз черная «Волга». Теперь такой автомобиль есть и у губернатора.

В собственности Екатерины Никитиной появилась еще одна квартира в Нижнем Новгороде – теперь у нее в общей сложности три квартиры. Кроме того, у первой леди региона в собственности два машино-места и автомобиль BMW X3.