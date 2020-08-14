Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать мед и каким он должен быть по ГОСТу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают». В народе есть свое объяснение названию праздников — в лучших традициях сбора урожая: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму. У каждого Спаса августа — свои продукты.

Так, 14 августа православные отмечают медовый Спас: именно к этому времени поспевает мёд нового сбора. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили «медовые» советы: как правильно выбрать мед, и каким он должен быть по ГОСТу.

Как отмечает инженер-химик лаборатории испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Ираида Блум, мед должен быть жидким или частично или полностью закристаллизованным. Важно помнить: жидким мед бывает только в течение месяца после сбора, поэтому если мед засахарился – это признак хорошего качества. Качественный продукт течет вниз медленно, длинной нитью, фальшивый мед льется быстро или разлетается брызгами.

- Согласно ГОСТу, аромат натурального меда душистый и приятный, без постороннего запаха, а для липовых, гречишных и других монофлорных медов стандарт допускает легкий аромат цветов и привкус, характерный для данного продукта. Привкус карамели и отсутствие запаха говорят о фальсификации продукта. Цвет меда зависит от сорта, поэтому на него ориентироваться не стоит: цвет гречишного может быть темно-янтарным, а вот липовый - почти бесцветным, - добавила специалист.

Рекомендации по хранению пчелиного продукта в стандарте тоже есть: мед следует хранить его в помещениях, защищенных от солнечных лучей, при температуре не выше 20 градусов.

- На рынке меда есть большое количество фальсификатов, и это касается всех его видов. Существуют разные варианты недобросовестного производства. Старый закристаллизованный мед могут перегревать на водяной бане, он становится привлекательно жидким, но теряет полезные вещества. Другой способ — разбавление дешевой патокой. Запах остается, вкус чуть мягче, по виду не отличить. Современные подделки может распознать только физико-химический анализ. Один из главных показателей, по которому можно судить о качестве и полезности продукта — диастазное число, оно определяет число полезных ферментов в меде. Если это число низкое, значит мед нагревали или хранили неправильно, - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.