Начальник цеха №51 АПЗ Сергей Дуруев отмечает юбилей Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

13 августа начальник заготовительного цеха №51 АО «АПЗ» Сергей Дуруев принимал поздравления с юбилеем. Много добрых и хороших слов было сказано в адрес юбиляра. Его поздравляло руководство, коллектив цеха №51, который он возглавляет четыре с половиной года, и, конечно, его прежние коллеги по цеху №50, где он проработал начальником 16 лет.

Андрей Смирнов, старший мастер цеха № 51:

– У коллектива с Сергеем Ивановичем сложились здоровые доверительные отношения. С его приходом связан перевод в наш цех токарных автоматов продольного точения с ЧПУ (GDM-65), которые позволили освоить обработку новых деталей. Сергей Иванович хорошо знал эти станки, познакомил нас с оборудованием и с людьми, которые будут на нем работать.

Как любому руководителю Сергею Ивановичу приходится решать проблемные вопросы, возникающие противоречия. Он сначала выслушает все стороны, берет тайм-аут, а потом выдаёт взвешенное продуманное решение. Поэтому обстановка в нашем коллективе хорошая. Мы спокойно, дружно и планомерно работаем.

Марина Песцова, завхоз цеха №51:

– Сергей Иванович пришел в наш цех в 2016-м. Мы поначалу настороженно отнеслись к новому начальнику. А потом поняли, что человек он хороший, и сегодня ему полностью доверяем и очень уважаем. Он вникает во все нужды цеха, заботится о своих подчиненных. Например, на днях закончен ремонт душевых. В этом тоже заслуга нашего Сергея Ивановича!

Вера Гостькова, мастер цеха №51:

– В своё время Сергей Иванович оказал мне доверие, назначив мастером. Очень ему за это благодарна.

Как руководитель он достаточно строгий. И в то же время человек очень душевный, что выдаёт его добрая улыбка. Он часто подбадривает нас: «Не переживайте, всё сделаем, всё будет нормально». Такая поддержка помогает нам в работе.

У Сергея Ивановича большое хозяйство: огород, живность всякая. Чувствуется, что ему деревенская жизнь очень нравится.

От всего коллектива желаем ему крепкого здоровья и чтобы все мечты сбылись! Ну а мы со своей стороны не подведём!

Дмитрий Голышев, токарь-расточник цеха №50:

– Спасибо Сергею Ивановичу за то, что разглядел во мне рабочий потенциал. Я пришел на завод фрезеровщиком, но именно по его совету перешел на координатный участок. Сергей Иванович сам начинал работать на АПЗ токарем-расточником, поэтому и мне помогал. Как руководитель он суровый, но справедливый. А вне работы – весёлый, компанейский.

Людмила Лютова, начальник ПРБ цеха №51:

– Про таких, как Сергей Иванович, говорят – «душой болеет за производство». Вот только один пример: выписывают нам срочную лимитку, материал нужно получить на промбазе, а машины нет. Что делать? Сергей Иванович, не раздумывая, берёт экспедитора и на своей машине едет на склады ЦСС за материалом.

А еще Сергей Иванович – доброжелательный и понимающий руководитель. Всегда выслушает и обязательно поможет – кому советом, кому делом.

Александр Мартынов и Василий Михеев, слесари-инструментальщики ПРИН-мастерской цеха №50:

– Мы работали под руководством Сергея Ивановича 16 лет. Он настоящий русский мужик – может и кулаком по столу стукнуть, и доброе слово сказать. Бывает, накричит, а потом спокойно, по-дружески, скажет: «Извини, Семёныч, не сдержался». А мы и не обижались никогда: ведь за дело получили…

Мы сдружились с Сергеем Ивановичем. Приезжаем к нему в гости в деревню. Он и ухи наварит, и мяса наготовит, и баню истопит… Желаем ему крепкого здоровья и чтобы работал, пока силы есть!