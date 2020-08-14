Арзамасские приборостроители рассказали о легендарном цехе №38 Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

В истории Арзамасского приборостроительного завода много славных страниц, и одна из них связана с цехом №38. Все, кто в нем работал, говорят одно: это был один из лучших цехов на заводе.

О том, как образовывался 38-й, какую продукцию выпускал, о его коллективе – в воспоминаниях тех, кто там работал.

В 1978 году Арзамасский приборостроительный завод получает задание от Министерства авиационной промышленности освоить выпуск интегрированного комплекса АБ-51. В его состав входила уникальная инерциальная система Ц-056 на базе динамически настраиваемых трехстепенных гироскопов ГВК-6.

Запуск этой системы в серию и потребовал создания на предприятии нового подразделения – сборочного цеха №38. Разместился цех в специально построенном помещении – пристрое к корпусу №1. С января 1983 года он начинает свою самостоятельную жизнь.

Ответственным за подготовку производства и выпуск узлов и деталей изделия Ц-056 был назначен главный технолог Александр Алексеевич Попов, который и стал потом первым начальником цеха №38. Но через несколько месяцев его на этом посту сменил Александр Павлович Гаврюшкин, руководивший цехом до закрытия. 11 января 1983 года по приказу №119 в 38-й цех были переведены первые 56 работников цеха №41. Именно они и составили трудовой костяк нового сборочного цеха.

Первую продукцию заказчику цех №38 сдал 1 мая 1983 года в 5 часов утра. Тогда стало понятно: система, выпущенная на п/я 15, – самая точная из аналогов, которые выпускали на трех предприятиях – в Раменском, Тамбове и Перми.

Почти в каждом номере заводской газеты «Новатора» середины 1980-х годов – о достижениях работников 38-го: «Сборщики работают с опережением рабочего графика, показывают пример высокопроизводительного труда, ежемесячно перевыполняют задание»; «Участок мастера Галины Валентиновны Скакуновой стал победителем Всесоюзного соцсоревнования»; «План двух лет к 70-летию Великого Октября» – с такой трудовой инициативой выступил комсомольско-молодежный коллектив, возглавляемый Ю.Г. Тарасовым. Коллектив с обязательствами справляется успешно». Цех действительно был передовым.

Производственные площади цеха планировалось расширить. В новом корпусе №35 для сборочного цеха отводились подвал и 1 этаж. Были спроектированы специальные фундаменты, лифт. Но всё изменилось после событий 1987 года...

7 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Руководство завода ещё какое-то время стремилось сохранить и коллектив цеха, и оборудование. На протяжении нескольких месяцев 38-й находился в готовности по первой команде возобновить производство. Но всё было безрезультатно.

Сотрудники стали увольняться с предприятия либо переходить в другие подразделения. Основываясь на записях в трудовых книжках, последние работники были переведены в феврале 1992 года. Оборудование законсервировали.

Так закончилась история уникального подразделения, яркие воспоминания о котором сегодня хранят многие приборостроители и арзамасцы.

«Требования были жесткие»

Виктор Насонов, Почетный ветеран труда АО «АПЗ» (в цехе №38 был заместителем начальника):

– Более 35 лет назад Арзамасскому приборостроительному заводу дали задание – освоение и изготовление одного изделия спецтехники. Его уже изготавливали несколько предприятий, но этого было недостаточно.

Для изготовления этого изделия на АПЗ необходимо было построить цех, что и сделали в кратчайший срок.

Требования очень жёсткие. Температура в цехе и зимой, и летом должна была быть постоянной – 20 градусов ±2 градуса. Вход в цех только через специальный проход.

Запыленность воздуха измерялась перед началом работы и после обеденного перерыва. При повышении требований по запыленности все работы прекращались, проводилась влажная уборка – и снова замер запыленности.

Все работники обеспечивались спецодеждой на безворсной основе, а тапочки – только на кожаной подошве.

Изготовление изделия производилось по директивной технологии разработчика. Технологический цикл составлял более тысячи часов.

Ежедневно в 15:00 цех посещал генеральный директор Павел Иванович Пландин, он лично интересовался ходом изготовления данного изделия.

Вначале в цех были направлены семь лучших слесарей-сборщиков, а потом подразделение укомплектовали полностью рабочими и специалистами. Большая нагрузка легла и на механические цеха.

В спецкомнате цеха был установлен токарный станок для изготовления точных деталей.

Работу в цехе организовали по спецграфику и постоянно контролировали. Но самое главное, что дефицита деталей и материалов не было, карточки отклонений и решений не допускались.

С данным заданием предприятие справилось. По итогам освоения и изготовления более ста работников были награждены орденами и медалями.

«В этом цехе было много чего впервые в истории завода»

Виктор Рогинский, заместитель главного конструктора по специальной продукции – главный конструктор производства №1 (в цехе №38 работал начальником лаборатории ОГК, позже – заместителем главного конструктора производства №7):

– Для цеха №38 впервые спроектировали специальные развязанные фундаменты (прибор, который там делали, был настолько чувствительный, что улавливал малейшее сотрясение земли). Аттестовать фундаменты приехали специалисты Пулковской обсерватории и Московского специализированного НИИ. Они выявили, что солнце, которое светит в окно, нагревает бок фундамента и идёт перекос, что было недопустимо.

Проверяли фундаменты и с помощью привезенного из Москвы сейсмографа. Попросили пожарных прогнать мимо цеха цистерну с водой – всё нормально. Тогда положили на дороге кирпич, и машина проехала по нему – вот это прописалось, фундамент почувствовал.

Именно в 38-м появились первые автоматизированные системы контроля (АСК) на базе отечественного компьютера «Электроника-60». Объём памяти у них был очень маленький – всего 24 килобайта, программу туда чуть ли не коленками заталкивали.

Впервые в этом цехе стал применяться и лазерный теодолит – для выставки приборов в меридиан. Сейчас этим измерительным прибором активно пользуются строители, его легко можно купить, а тогда это было в новинку, смотрели на него с удивлением.

Кстати, до сих пор на крыше одной из городских девятиэтажек можно увидеть реперную точку, с которой геодезист провешивал меридиан в подвал цеха №38, где находился участок регулировки.

В 38-м впервые завели паспорт рабочего места. Служба механика перед началом рабочего дня проверяла необходимое оборудование. Впервые в этом цехе создали и службу вакуума для обслуживания вакуумных постов.

Сборщики в цехе были молодые. Наставниками им назначили самых опытных гироскопистов завода – Геннадия Устимова и Валерия Федоровского. Собрав первые приборы, они созвали молодежь и сказали им: «Ребята, прибор серьезный, химичить нельзя. Делайте всё, как положено!».

Изделие, которое собирали в 38-м, действительно было уникальным. Его точность – на порядок выше точности приборов, которые мы делаем сейчас. Собиралось оно по принципу матрешки: один прибор входил в другой, другой – в третий, третий – в четвёртый и т.д. Главной «приемкой» был регулировщик следующего этапа. И если допустишь брак, то он всё равно выявится. Поэтому работали на совесть.

Первое время в цехе не хватало рабочих мест, и сделать нужное количество приборов не успевали. Тогда регулировщиков перевели на скользящий график. Процесс регулировки был длительным (например, цикл сборки-регулировки ГВК-6 длился месяц). Поэтому завели журналы, в которых регулировщики письменно сдавали смену: что было сделано и что надо сделать.

А на участке ПГИ (платформа гироскопическая инерциальная) – одном из промежуточных изделий – собралась такая креативная команда, что кроме журнала передачи смены они завели стенгазету, в которой в юмористической форме, в стихах вели переписку между собой. (Кстати, сборщиком на ПГИ был Михаил Хорьков, ныне владелец сети магазинов «Хозяин». Работая в одиночку, он собирал приборов больше, чем бригада).

На базе цеха №38 создали производство №7, в которое также вошли часть цеха №56, отдел СГТ, лаборатория ОГК.

Возглавил 7-е производство Телятников Леонид Константинович. Очень сильный организатор, он добился такой ритмичности, что, при потребности 24 изделия в месяц, каждый рабочий день сдавалась ровно одна штука.

Работники и лаборатории, и цеха по-настоящему сдружились, работали, как одна команда. Обязанности были четко поделены, не было ни ссор, ни склок.

Сегодня, когда встречаемся с бывшими коллегами по цеху №38, всегда улыбаемся друг другу, потому что для нас это радостные воспоминания.

«С заданием мы справились!»

Борис Скопцов, бывший работник АПЗ (в цехе №38 работал инженером-регулировщиком на участке лазерных установок):

– Вместе с напарником Василием Рупасовым мы занимались внедрением перспективных технологий с использованием лазерных установок сварки и балансировки.

Особенно памятен мне случай, как мы восстановили уникальную установку для проведения виброиспытаний – СУВУ ШСВ (систему управления виброустановками широкополосной случайной вибрации). Таких было всего две на заводе – в цехах №38 и №44. Изготавливали их в городе Гатчина.

В новогодние выходные в помещении, где стояла установка, случилась авария системы отопления, и СУВУ ШСВ вместе с вибростендом ВЭДС-1500 залило горячей водой. Вызвал нас тогда Л.К. Телятников и сказал: «Задача стоит сложная – восстановить оборудование. Сможете?». И мы взялись за работу. Часто к нам приходили главный инженер Ю.П. Старцев, главный метролог Е.П. Громов и другие, интересовались, как идут дела, оказывали практическую помощь.

Восстанавливали мы СУВУ ШСВ почти четыре месяца. Всё пришлось разобрать, отремонтировать много печатных плат, перемотать все трансформаторы и катушки, прочистить, снова собрать. Приходилось работать до 12 часов ночи.

В конце апреля работа была закончена, а к 9 Мая установка прошла госпроверку и была запущена в эксплуатацию.