Пластмассовую антистатическую тару начали производить на АПЗ Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Производство пластмассовой антистатической тары для хранения и транспортировки электронных компонентов стартовало на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Обычно на сборочном производстве применяют деревянную тару, покрытую специальным составом, чтобы избежать накопления статического электричества. Однако во всем мире уже широко применяется антистатическая тара из пластика. Единственный минус – стоит она довольно дорого.

Изготавливать пластмассовую антистатическую тару на собственной производственной базе – в цехе по переработке пластмасс №31 – предложил заместитель начальника цеха №42 АО «АПЗ» Сергей Дятлов. Руководство эту идею поддержало.

– Сначала мы проанализировали все виды тары – более сотни видов, чтобы создать универсальный вариант, – рассказывает начальник конструкторско-технологического отдела пластмасс СГТ Виктор Ширкин. – В результате была спроектирована модель со съемными перегородками-разделителями. Это дает возможность самостоятельно моделировать количество и размер ячеек в зависимости от потребностей.

Одновременно специалисты проектировали оснастку и подбирали подходящий антистатический материал. В результате из восьми видов полимеров, которые были опробованы, мастеров удовлетворил лишь один. Наконец все было готово, и в цехе №31 приступили к изготовлению антистатической тары.

- Для изготовления контейнеров задействована одна единица высокопроизводительного оборудования – машина литья. На один контейнер уходит около двух минут. К работе привлекаем самых опытных наладчиков, – говорит начальник цеха №31 Роман Большаков. – Несмотря на кажущуюся хрупкость, тара очень прочная и надежная.

Первыми с новой тарой начнут работать в сборочном цехе №41. Если она хорошо проявит свои антистатические свойства, то будет изготовлены и для других сборочных цехов.

Кстати, такие виды контейнеров, сделанные из обычной пластмассы, могут применяться и в других цехах предприятия, а также для бытовых нужд. Так что данная разработка вполне может пополнить номенклатурный ряд продукции гражданского назначения АО «АПЗ».