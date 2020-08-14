Вандал-неудачник с «коктейлем Молотова» со второй попытки поджег «Ауди» в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

Неудачливый поджигатель автомобиля попал на камеры в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел в ночь на 6 августа 2020 года в районе Слободы Печеры. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Первую попытку поджечь автомобиль «Ауди А5» неизвестный вандал сделал ровно в полночь. Однако бутылка с «коктейлем Молотова» не долетела до машины. На какое-то время мужчина притих, но через 45 минут вновь бросил бутылку с зажигательной смесью. На этот раз он добился желаемого – бутылка попала под правое переднее колесо иномарки, началось возгорание, в результате которого полностью сгорела вся передняя часть автомобиля, а также его салон.

Сумма ущерба, причиненного хозяину «Ауди», составляет 2 000 000 рублей. Потерпевший обратился в полицию, однако пока установить личность злоумышленника не удалось.

- С места происшествия изъята металлическая пробка от стеклянной бутылки, след ткани, след обуви, черная матерчатая перчатка и видеозапись, составлена фототаблица, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.